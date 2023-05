Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: a sélectionné le NSTF pour les tests du SKYNET 6A information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 12:20

(CercleFinance.com) - Airbus a sélectionné le National Satellite Test Facility (NSTF) à Harwell dans l'Oxfordshire pour mener à bien la campagne de test complète du satellite de communications sécurisées de nouvelle génération SKYNET 6A du ministère britannique de la Défense.



Le programme implique une équipe de 500 personnes chez Airbus et est soutenu par plus de 45 PME à travers le Royaume-Uni. Ce satellite de télécommunications géostationnaire fournira des services de communication sécurisés aux forces armées britanniques du monde entier après son lancement en 2025.



Richard Franklin, directeur général d'Airbus Defence and Space UK, a déclaré : ' Il est normal que le premier contrat de test de l'installation concerne le SKYNET 6A de nouvelle génération britannique, qui fournira une capacité de communication sécurisée et critique pour nos forces armées et contribuera à étendre davantage l'écosystème et les capacités spatiales du Royaume-Uni '.