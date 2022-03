Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a sélectionné Avio Aero pour Eurodrone information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - Airbus a sélectionné Avio Aero d'Italie pour équiper le système aérien sans pilote Eurodrone avec sa solution de moteur et d'hélice, baptisée Catalyst.



Le Catalyst est un moteur éprouvé en vol, entièrement développé et fabriqué en Europe.



Les aspects clés dans la sélection des fournisseurs d'Eurodrone sont la compétitivité, la performance, la capacité à respecter le calendrier de livraison exigeant et la capacité à répondre à la demande en service.



' Le catalyseur a été identifié comme la meilleure solution basée sur des performances supérieures, un risque de développement plus faible, une meilleure économie en service ainsi qu'un potentiel de croissance ', a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des avions militaires chez Airbus Defence and Space.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.34%