Airbus : a remporté l'étude de la mission TRUTHS de l'ESA

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir remporté l'étude de la mission TRUTHS de l'Agence spatiale européenne pour la traçabilité métrologique des données d'observation de la Terre. La mission satellitaire TRUTHS collectera des mesures du rayonnement solaire et de la lumière solaire réfléchie sur la surface de la Terre qui seront ensuite utilisées pour améliorer les ensembles de données climatologiques et calibrer les observations d'autres satellites. “Ce système spatial d'observation du climat et de l'étalonnage permettra de comparer plus facilement les données d'autres satellites, fournissant des normes plus strictes d'harmonisation des données pour des prévisions encore plus précises du changement climatique” indique le groupe. L'étude définira le concept de mise en oeuvre du système de mission TRUTHS et se concentrera sur la préparation de technologies critiques avant la mise en oeuvre de la mission en 2023.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.52%