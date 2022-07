Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a reçu une certification pour l'A330 MRTT information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'Airbus A330 MRTT est devenu le premier ravitailleur au monde à être certifié pour les opérations automatiques de ravitaillement en vol (A3R).



Certifiée par l'Institut national espagnol de technologie aérospatiale (INTA), cette capacité fait partie du nouveau SMART MRTT développé par Airbus.



Le système A3R ne nécessite aucun équipement supplémentaire sur l'avion récepteur et est destiné à réduire la charge de travail de l'opérateur de ravitaillement en vol (ARO), à améliorer la sécurité et à optimiser le taux de transfert de ravitaillement en vol (AAR).



' L'A330 MRTT continue d'accroître son avantage technologique avec des capacités de ravitaillement en vol supérieures ', a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.48%