Airbus: a reçu les commandes de 99 avions en Février

(CercleFinance.com) - Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de février 2023.



Le groupe a réalisé la livraison de 46 avions pour 34 clients. Il a reçu les commandes brutes de 99 avions en février 2023.



Le nombre de livraisons à ce jour sont de 66 avions à 42 clients depuis le début d'année 2023.





