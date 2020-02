Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a présenté son projet MAVERIC Cercle Finance • 11/02/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Airbus a dévoilé MAVERIC (Model Aircraft for Validation) son modèle de 'corps d'aile mixte'. Avec 2 mètres de long et 3,2 mètres de large, avec une surface d'environ 2,25 m2, MAVERIC présente une aile d'avion qui a le potentiel de réduire la consommation de carburant jusqu'à 20% par rapport aux avions monocouloirs actuels. Lancé en 2017, MAVERIC a pris son envol en juin 2019. La campagne de test est en cours et se poursuivra jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2020. ' Bien qu'il n'y ait pas de délai précis pour la mise en service, ce démonstrateur technologique pourrait contribuer à faire évoluer les architectures d'avions commerciaux pour un avenir écologiquement durable pour le secteur de l'aviation ' a déclaré Jean-Brice Dumont, EVP Engineering Airbus. Airbus travaille également sur d'autres projets de démonstration en parallèle : E-FAN X (propulsion hybride électrique), fello'fly et ATTOL (Autonomous Taxi Take-Off and Landing).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.94%