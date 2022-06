Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a livré un A320neo à easyjet avec le SLS information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Airbus étend la capacité du système d'atterrissage par satellite (SLS) à la famille A320. Le groupe a livré le premier Airbus A320neo équipé de la dernière technologie de système d'atterrissage par satellite (SLS) à easyJet.



Le SLS permet aux pilotes d'effectuer des approches 'directes' en utilisant la précision des satellites lorsqu'ils atterrissent dans les aéroports, sans avoir besoin de systèmes au sol supplémentaires tels que l'ILS, même dans des conditions de faible visibilité, tout en économisant du carburant et en réduisant les émissions.



L'Instrument Landing System (SLS) est un système qui fonctionne en envoyant des ondes radio en aval de l'extrémité de la piste, les avions qui l'interceptent utilise les ondes radio pour les guider vers la piste.



Une fonction SLS est également disponible sur les familles d'avions A220 et A330 et en cours pour l'A380.





