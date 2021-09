Airbus a livré le premier des 60 A220 à Air France

(AOF) - Air France a reçu son premier A220-300 d'une commande de 60 appareils de ce type. L'appareil a été livré depuis la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Mirabel, au Québec (Canada), et a été officiellement dévoilé au public lors d'une cérémonie organisée à l'aéroport de Paris Charles-De-Gaulle. Le premier A220-300 d'Air France sera exploité sur son réseau moyen-courrier à partir de la saison d'hiver 2021. La cabine de l'A220-300 d'Air France est configurée en classe unique pour accueillir 148 passagers.

