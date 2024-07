Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: a livré à PHI le premier H160 aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Airbus a livré à PHI le premier H160 aux États-Unis, marquant le début des opérations du H160 dans le pays. Il s'agit du premier des quatre hélicoptères H160 que PHI exploitera pour le transport offshore dans le golfe du Mexique.



L'hélicoptère sera utilisé dans le cadre d'un programme de vérification d'itinéraires conçu pour démontrer les capacités du H160 dans un environnement offshore exigeant.



' Le H160 représente une nouvelle ère pour PHI, renforçant notre engagement en faveur de la sécurité, de la qualité et de l'efficacité de nos opérations dans le golfe du Mexique ' a déclaré Scott McCarty, DG du groupe PHI.



'Grâce à sa technologie de pointe, le H160 a établi une nouvelle norme dans l'industrie des hélicoptères et nous sommes ravis que les clients américains puissent désormais bénéficier des performances supérieures de l'avion', a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.



' La consommation de carburant réduite du H160, sa capacité à utiliser jusqu'à 50 % de SAF mélangé, sa cabine confortable et son excellente visibilité dans le cockpit en font un véhicule idéal pour les opérations offshore, et nous sommes convaincus qu'il excellera dans les missions énergétiques de PHI. '





Valeurs associées AIRBUS 135,84 EUR Euronext Paris +3,00%