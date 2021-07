Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a livré 77 appareils au mois de juin Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré 77 appareils auprès de 44 clients au cours du mois de juin 2021 et avoir enregistré 73 commandes dans le même temps. Depuis le début de l'année, l'avionneur indique avoir livré 297 appareils à 67 clients.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.73%