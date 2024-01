Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: a livré 735 avions commerciaux en 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Airbus annonce de fortes commandes et livraisons d'avions commerciaux pour 2023.



Airbus a livré 735 avions commerciaux en 2023 à 87 clients dans le monde en 2023, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022. Le groupe enregistre 2 319 commandes brutes (2 094 nettes), dont 1 835 appareils de la famille A320 et 300 appareils de la famille A350.



En conséquence, son carnet de commandes à la fin de l'année 2023 s'élevait à 8 598 avions.



' L'année 2023 a été une année charnière pour l'activité Avions commerciaux d'Airbus, avec un chiffre d'affaires exceptionnel et des livraisons dans la partie supérieure de notre objectif ', a déclaré Guillaume Faury, CEO d'Airbus.



' Plusieurs facteurs se sont conjugués pour nous aider à atteindre nos objectifs, notamment la flexibilité et la capacité accrues de notre système industriel mondial, ainsi que la forte demande des compagnies aériennes pour rafraîchir leurs flottes avec nos avions les plus modernes et les plus économes en carburant'.





