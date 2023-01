Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a livré 661 avions commerciaux en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Airbus a livré 661 avions commerciaux à 84 clients en 2022 et a enregistré 1 078 nouvelles commandes brutes.



Le carnet de commandes d'Airbus à fin décembre 2022 s'élevait à 7 239 appareils.



' En 2022, nous avons servi 84 clients avec 661 livraisons, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2021. C'est évidemment moins que ce que nous visions, mais compte tenu de la complexité de l'environnement opérationnel, je tiens à remercier les équipes et nos partenaires pour leur travail acharné et le résultat final ', a déclaré Guillaume Faury, Directeur général d'Airbus.



' L'importante prise de commandes couvrant toutes nos familles d'avions, y compris les avions cargo, reflète la force et la compétitivité de notre gamme de produits. Nous poursuivons notre trajectoire de montée en puissance afin de respecter notre carnet de commandes. '





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.04%