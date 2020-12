Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a livré 64 appareils en novembre Cercle Finance • 07/12/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Airbus a livré 64 appareils en novembre à 31 clients. Ces livraisons portent sur le premier A320neo à Sky Express. Le nombre total de livraisons pour 2020 s'élève à 477 livraisons à 80 clients. Les commandes d'Airbus en 2020 s'élevaient à 381 appareils au 30 novembre, avec 297 commandes nettes. La Société n'a enregistré aucune nouvelle commande en novembre 2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.07%