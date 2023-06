Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus a livré 63 avions au mois de mai 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 17:47









(CercleFinance.com) - Airbus annonce ses commandes et ses livraisons d'avions commerciaux pour le mois de mai 2023.



Le groupe a livré au mois de mai 2023, 63 avions à 36 clients. Les commandes brutes pour le mois de mai 2023 ressortent à 17.



Les livraisons 2023 à ce jour sont de 244 avions à 70 clients dans l'année.





