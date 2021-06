Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a livré 50 avions au mois de Mai 2021 Cercle Finance • 07/06/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir livré en mai 2021 50 avions à 32 clients (4 A220, 41 Famille A320 (38neo), 1 A330neo, 3 A350, 1 A380). Airbus a enregistré 7 commandes au mois de Mai 2021. Le nombre de livraisons à ce jour est de 200 appareils à 61 clients.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.27%