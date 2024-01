Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: a livré 346 hélicoptères en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a enregistré 410 commandes brutes en 2023 (net : 393) avec une bonne performance cette année pour les hélicoptères bicylindres légers et moyens.



Les commandes provenaient de 179 clients dans 47 pays. La Société a livré 346 hélicoptères en 2023, ce qui représente une part préliminaire de 54 % du marché civil et parapublic.



' Les prises de commandes d'Airbus Helicopters en 2023, avec une augmentation de près de 10 % en unités par rapport à 2022, mettent en évidence sa croissance stable malgré le contexte mondial actuel d'inflation et d'instabilité géopolitique ', a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.





