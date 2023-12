Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: à la recherche d'experts de l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - Airbus et BMW Group annoncent le lancement de 'The Quantum Mobility Quest' soit une compétition mondiale d'informatique quantique visant à relever les défis les plus urgents dans les domaines de l'aviation et de l'automobile.



'Nous recherchons les meilleurs étudiants, doctorants, universitaires, chercheurs, start-ups, entreprises ou professionnels du domaine, dans le monde entier, pour relever le défi de créer un changement de paradigme massif dans la façon dont les avions sont construits et volent', résume Isabell Gradert, Vice-Présidente de la Recherche Centrale et de la Technologie chez Airbus.



Pour rappel, l'informatique quantique a le potentiel d'augmenter considérablement la puissance de calcul et de permettre de réaliser les opérations les plus complexes, encore insurmontables pour des ordinateurs classiques.



“Cette technologie émergente pourrait jouer un rôle crucial dans la simulation de divers processus industriels et opérationnels, ouvrant ainsi des possibilités de façonner les futurs produits et services de mobilité”, indique le communiqué des deux partenaires.





