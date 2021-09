Airbus a intégré le Dax 40

(AOF) - Airbus a intégré ce lundi le Dax 40, l'indice phare de la Bourse de Francfort. Cet indice a été élargi de 30 à 40 valeurs. Le géant aéronautique était déjà côté en France et en Espagne. « Nous pensons qu'Airbus a trouvé sa place dans cet indice en raison de sa taille économique et de ses performances. Cette inclusion nous permet de mieux représenter l'importance industrielle historique d'Airbus en Allemagne et de mettre également en valeur notre portefeuille d'activités innovant et diversifié », a déclaré Guillaume Faury, le patron d'Airbus.

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.