Airbus: a enregistré 59 commandes au mois de juillet

(CercleFinance.com) - Airbus présente ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de juillet 2024.



L'avionneur indique avoir réalisé 77 livraisons auprès de 40 clients au cours du mois. Dans le même temps, il a enregistré 59 commandes brutes.



Depuis le début de l'année, Airbus a réalisé 400 livraisons, à 70 clients.





