Airbus : a dévoilé son dernier projet fello'fly

(CercleFinance.com) - Airbus a dévoilé fello'fly, son dernier projet de démonstration inspiré par le biomimétisme, destiné à améliorer les performances environnementales des avions commerciaux et à avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de l'industrie aéronautique. Le projet fello'fly d'Airbus vise à démontrer la viabilité technique, opérationnelle et commerciale de deux avions volant ensemble pour des vols long-courriers. ' Grâce à fello'fly, un avion suiveur récupérera l'énergie perdue dans le sillage d'un avion. Cela procure une portance à l'avion suiveur lui permettant de réduire la poussée du moteur et donc de réduire la consommation de carburant de l'ordre de 5 à 10% par voyage ' explique le groupe. ' Cela souligne l'importance que Airbus attache à la conduite d'activités à l'échelle de l'industrie pour atteindre les objectifs de réduction des émissions définis par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et le Comité pour la protection de l'environnement en aviation (CAEP) '. Airbus doit débuter les essais en vol avec deux de ses A350 en 2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%