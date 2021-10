Airbus : a construit un 2e module pour vaisseau spatial

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le deuxième module de service européen (ESM-2) qu'il a construit pour le vaisseau spatial Orion de la NASA est prêt à être livré depuis le site Airbus de Brême, en Allemagne.

Un avion-cargo Antonov transportera l'ESM-2 au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, aux États-Unis.

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a sélectionné Airbus comme maître d'oeuvre pour le développement et la fabrication de six ESM, et le premier va bientôt être lancé dans le cadre de la mission Artemis I de la NASA.

'En travaillant main dans la main avec nos clients, l'ESA et la NASA, et notre partenaire industriel, Lockheed Martin Space, le programme avance à grands pas et nous sommes prêts à relever le défi du retour sur la surface lunaire en 2024', a déclaré Andreas Hammer, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus.