Airbus: a commencé à tester les technologies de DragonFly

(CercleFinance.com) - Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, a commencé à tester de nouvelles technologies d'assistance au pilotage, au sol et en vol, sur un avion d'essai A350-1000.



Connues sous le nom de DragonFly, les technologies en démonstration comprennent le déroutement d'urgence automatisé en croisière, l'atterrissage automatique et l'assistance au roulage. Elles visent également à évaluer la faisabilité et la pertinence d'explorer davantage les systèmes de vol autonomes.



'Ces tests sont l'une des nombreuses étapes de la recherche méthodique de technologies pour améliorer encore les opérations et améliorer la sécurité', a déclaré Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur DragonFly, Airbus UpNext.





