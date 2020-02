Airbus : a accepté de payer des pénalités de 3 598 ME

(CercleFinance.com) - Airbus conclut des accords avec les autorités françaises, britanniques et américaine. Ces accords mettent un terme aux enquêtes menées par ces autorités à l'encontre de la société.

Airbus a accepté de payer des pénalités de 3 598 millions d'euros plus les intérêts et les frais aux autorités françaises, britanniques et américaines.

Les accords avec chaque autorité sont les suivants : pour le PNF 2 083 ME, le SFO 984 ME, le DoJ 526 ME et le DoS 9 ME dont 4,5 ME pourront être utilisés par Airbus pour des mesures de remédiation approuvées par le DoS.

Denis Ranque, Président du Conseil d'Administration d'Airbus, a déclaré : ' Les accords que nous avons conclus aujourd'hui tournent la page sur des pratiques inacceptables du passé. Le renforcement de nos programmes de conformité chez Airbus vise à garantir que de telles fautes ne puissent pas se reproduire. Les accords reflètent également le fait que la décision de révéler spontanément les faits et de coopérer avec les autorités était la bonne.'