Airbus: +8% vers 111,2E, signal haussier vers 113,5E

(CercleFinance.com) - Airbus testait la veille le support des 102E : avec des profits bien supérieurs aux attentes, le titre piège les vendeurs (forte hausse du kérosène) en rouvrant à 109E et s'envole dans la foulée de +8% vers 111,2E et ouvre 'gap' au-dessus de 107,54E.

Airbus déborde au passage la résistance oblique des 108,5E (et horizontale vu le plafonnement du 24 avril) et s'ouvre le chemin des 113,5E, le zénith du 29 mars.





