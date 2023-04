Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: 61 livraisons, 20 commandes d'avions en mars information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir livré 61 appareils à 37 clients au cours du mois de mars, ce qui porte à 127 le total de ses livraisons effectuées à 54 donneurs d'ordre depuis le début de l'année.



Ce rythme place pour l'instant l'avionneur bien en-dessous de la cadence nécessaire pour atteindre son objectif de 720 livraisons d'avions en 2023, mais la normalisation de ses chaînes de production devrait lui permettre de monter en puissance dans les mois qui viennent.



Au total, Airbus dit avoir engrangé 20 commandes brutes le mois dernier, ce qui porte à près de 7400appareils son actuel carnet de commandes.



Suite à la publication de ces chiffres, l'action Airbus (-0,1%) évoluait sans grande tendance mardi matin à la Bourse de Paris au sein d'un indice CAC 40 d'humeur plutôt haussière (+0,7%).





