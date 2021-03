Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : -5% vers 95,3E Cercle Finance • 05/03/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Airbus rechute de -5% vers 95,3E et enfonce légèrement le récent support des 95,9E: la pronostic deviendrait plus baissier sous les 94E avec une forte probabilité d'aller chercher un support vers 90/89,5E (testé du 31/12 au 19 février).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.87%