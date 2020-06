Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : +43% en 1 semaine, teste 80E, résistance majeure Cercle Finance • 05/06/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Airbus surfe sur un phénomène de 'rotation sectorielle' d'une puissance jamais observée depuis une décennie: le titre flambe de +12% supplémentaires vers 81E (progression hebdomadaire interstellaire de +43%), pulvérisant la résistance des 75,5E, son zénith de la mi-juin 2017, puis le palier des 80E (l'ex-plancher de fin décembre 2018). Le prochain objectif n'est autre que le comblement du 'gap' des 85,65E du 11 mars.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +12.50%