Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : 408 commandes engrangées au salon de Dubaï information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi avoir remporté des commandes et engagements pour 408 appareils au cours du salon aéronautique de Dubaï, qui se clôt aujourd'hui. Dans un communiqué publié dans la matinée, l'avionneur précise avoir engrangé des commandes fermes pour 269 appareils, ainsi que des engagements concernant 139 avions. Airbus souligne que ces accords commerciaux concerne l'ensemble de sa gamme, mais semble surtout vouloir retenir la première commande passée pour l'A350F, le dernier-né de sa famille d'appareils cargo. Pour mémoire, le salon a été principalement marqué par l'annonce d'une commande géante portant sur 255 appareils A321neo de la part de la société de capital-investissement américaine Indigo Partners. A ce stade, Boeing n'a pas communiqué le nombre de commandes reçues de son côté à l'occasion du salon, mais le groupe américain a lui aussi bénéficié d'une série d'accords conclus aux Emirats arabes unis.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.33%