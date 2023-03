Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : +4% vers 122,8E, signal baissier invalidé information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 19:06









(CercleFinance.com) - Airbus avance de +4% vers 122,8E et réintègre le corridor de consolidation sommital 122/125E, annulant le signal baissier de la veille (avec une clôture vers 118E qui ne laissait planer aucune ambiguïté).

C'est peut être un 'bear trap' (piège pour les vendeurs) mais à 122E, Airbus ne valide aucun signal directionnel (alors que la veille, une consolidation vers 107,3E -support des 28/11 et 8/12/2022- semblait se dessiner).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.40%