Airbus : +4%, surfe sur les annonces de B.Johnson
Cercle Finance • 23/02/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Airbus s'envole de +4% vers 100E, surfant sur les annonces de B.Johnson qui promet un déconfinement complet et définitif du Royaume Uni d'ici le 21 juin. Airbus profite également des déboires de Boeing avec 128 appareils de type 777 cloués au sol en attente d'élucider de graves avaries de réacteur. Graphiquement, cela ne fait que confire le signal haussier en sortie de corridor 83/96,2E qui validait un objectif proche de 110E (l'ex-zénith du 4 mars 2020 avait été inscrit vers 111E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.26%