(CercleFinance.com) - Airbus (+4% à 95E) redécolle en direction des 100E: l'effacement de la résistance des 94,37E du 25/11 valide un doublement de cours par rapport au plancher des 48E de la mi-mai et préfigure le comblement du 'gap' des 99,5E du 6 mars, avec les 112,5E du 4 mars (et peut-être 114,46E) en ligne de mire.

