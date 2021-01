Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : (+4,6% à 93,2E) redécolle en direction des 100E Cercle Finance • 14/01/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Airbus (+4,6% à 93,2E) redécolle en direction des 100E, bénéficiant d'un 'comparable' d'activité favorable par rapport à Boeing. Goldman Sachs a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 139E après l'annonce des chiffres de livraisons : 89 avions en décembre, contre 138 l'année dernière mais en accélération significative par rapport à novembre. Le titre se positionne pour un franchissement du zénith des 95E du 4 décembre, en direction des 111E du 4 mars 2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.65%