Airbus : 34 satellites pour OneWeb vont être lancés Cercle Finance • 03/02/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que 34 satellites pour la constellation OneWeb sont prêts à être lancés depuis Baïkonour, au Kazakhstan. Le lancement des 34 satellites par OneWeb est prévu le jeudi 6 février à 21h42 (GMT) / vendredi 7 février à 02h42 (heure locale). ' La constellation OneWeb fournira une connectivité mondiale avec 650 premiers satellites. La mission de OneWeb est de fournir une connectivité Internet haut débit abordable partout pour tout le monde, d'ici 2021 ' indique le groupe. Après ce premier lancement depuis Baïkonour, OneWeb prévoit de lancer une trentaine de satellites avec des fusées Soyouz chaque mois. ' Ce lancement constituera une avancée majeure pour OneWeb - un pas de plus vers l'ambition d'améliorer la connectivité mondiale. Ces 34 satellites rejoindront les six opérant actuellement en orbite ', a déclaré Jean-Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.36%