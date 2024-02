Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: 2023 solide, mais les prévisions déçoivent un peu information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus a débuté la séance de jeudi en léger repli, l'annonce du versement d'un dividende extraordinaire après des résultats 2023 'solides' ne parvenant pas à compenser des prévisions jugées prudentes.



L'EBIT ajusté - un indicateur-clé mesurant la marge commerciale du groupe - a progressé de 3% pour atteindre 2,21 milliards d'euros sur le quatrième trimestre, un chiffre un peu inférieur au consensus qui visait 2,27 milliards.



Le chiffre d'affaires s'est lui accru de 11% à 22,89 milliards sur les trois derniers mois de l'exercice, alors que le marché visait 22,25 milliards d'euros.



Au niveau opérationnel, le géant européen de l'aéronautique dit avoir livré 735 avions commerciaux sur l'ensemble de l'exercice 2023, contre 661 appareils en 2022.



Le groupe - qui estime avoir atteint ses objectifs l'an dernier - prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de 1,80 euro par action, auquel s'ajoutera un dividende extraordinaire d'un euro par titre.



'Notre proposition de dividende reflète à la fois nos solides performances financières en 2023, nos perspectives de croissance et la solidité de notre bilan', a souligné Guillaume Faury, le directeur général.



Pour 2024, Airbus s'est donné comme objectif de livrer 800 appareils civils, ainsi qu'un Ebit ajusté entre 6,50 et sept milliards d'euros, ce qui s'avère inférieur au consensus de 7,20 milliards.



Coté à la Bourse de Paris, le titre reculait d'environ 0,2% jeudi matin suite à cette publication.





