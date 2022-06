Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: 1er vol d'un hélicoptère avec du SAF au Japon information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Airbus Helicopters au Japon et Nakanihon Air (NNK), le principal opérateur d'hélicoptères japonais, ont effectué conjointement le tout premier vol d'hélicoptère du pays propulsé avec du carburant d'aviation durable (SAF).



L'hélicoptère H215 de NNK a effectué aujourd'hui un vol de 30 minutes à l'aéroport de Nagoya dans la préfecture d'Aichi.



L'avion était alimenté avec 600 litres de 'SUSTEO 10', un carburéacteur renouvelable produit par le premier fabricant japonais de biocarburants Euglena. Le carburant contenait 10% de SAF mélangé avec du Jet A-1.



Airbus précise que tous ses hélicoptères sont certifiés pour voler avec jusqu'à 50 % de SAF mélangé à du kérosène, avec l'objectif d'atteindre à terme 100 % de SAF.



Un Airbus H225 a d'ailleurs effectué un premier vol avec 100 % SAF alimentant l'un des moteurs Safran Makila 2 en 2021. Les opérations d'hélicoptère avec 100 % SAF se traduiraient par une réduction de 80 % des émissions de CO2.







