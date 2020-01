Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : 1er décollage automatique basée sur la vision Cercle Finance • 16/01/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Airbus a réalisé avec succès le premier décollage entièrement automatique basé sur la vision à l'aide d'un avion d'essai de la famille Airbus à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'équipage d'essai a effectué un total de 8 décollages sur une période de quatre heures et demie. Ce décollage automatique a été activé par la technologie de reconnaissance d'image installée directement sur l'avion. ' Le décollage automatique est une étape importante dans le projet ATTOL (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing) d'Airbus. Lancé en juin 2018, ATTOL est l'un des démonstrateurs de vol technologiques testés par Airbus afin de comprendre l'impact de l'autonomie sur les avions ' indique le groupe.

