Airbus: 169 hélicoptères Guépard commandés pour l'armée

(CercleFinance.com) - Florence Parly, ministre française des Armées, a annoncé aujourd'hui sur son compte twitter la commande de 169 hélicoptères 'Guépard' auprès d'Airbus Helicopters.



Les appareils équiperont dès 2027 les trois forces armées françaises, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air ainsi que la marine nationale.



Ce triple déploiement constitue 'une première' indique la ministre. 'Cela permettra d'améliorer sa disponibilité et de réduire les coûts de maintenance', assure-t-elle.



Outre une capacité supplémentaire pour l'armée, le Guépard devrait aussi pérenniser 2000 emplois dans l'Hexagone, souligne Florence Parly.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.01%