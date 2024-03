Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: 155 engagements pris au salon Heli-Expo information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Au terme de l'édition 2024 de salon Heli-Expo d'Anaheim, en Californie, Airbus Helicopters revendique 155 engagements pris, dont 40 commandes fermes, de la part de clients du monde entier pour une variété de ses hélicoptères multi-missions.



Parmi eux, le constructeur aéronautique met en avant un contrat historique avec l'opérateur saoudien THC portant sur jusqu'à 120 hélicoptères de différents types, comprenant une commande ferme de huit H125 et 10 H145.



Airbus Helicopters ajoute avoir effectué des vols de démonstration pendant Heli-Expo avec un H145 et un H125 utilisant 30% de carburant d'aviation durable (SAF), soulignant son engagement continu à utiliser du SAF chaque fois que cela est possible.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%