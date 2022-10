Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: 13 nouvelles commandes enregistrées en septembre information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré 55 appareils auprès de 31 clients au cours du mois de septembre 2022.



Dans le même temps, l'avionneur a enregistré 13 commandes, fait-il savoir.



Depuis le début de l'année, Airbus a livré un total de 437 appareils à 66 clients.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.74%