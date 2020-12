Airbnb veut lever jusqu'à 2,6 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse

(AOF) - Les choses avancent sur le projet d'introduction en Bourse d'Airbnb. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers veut lever jusqu'à 2,6 milliards de dollars à cette occasion via l'émission de 51,9 millions d'actions. La fourchette de prix a été fixée entre 44 et 50 dollars par titre. Au total, le groupe Airbnb pourrait être valorisé jusqu'à 35 milliards de dollars. Lors des neuf premiers mois de 2020, Airbnb a publié un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars et une perte nette de 697 millions de dollars.