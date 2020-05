Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb va licencier un quart de ses effectifs-sources Reuters • 05/05/2020 à 21:37









5 mai (Reuters) - Airbnb s'apprête à licencier près d'un quart de ses effectifs, soit près de 1900 personnes, ont déclaré mardi à Reuters des sources proches de la situation. Selon une de ces sources, les salariés concernés recevront une indemnité représentant quatre mois de salaire, bénéficieront d'un plan accéléré d'acquisition d'actions et pourront conserver leur mutuelle de santé pour un an. L'annonce doit être officiellement annoncée ce mardi, a ajouté cette source. Airbnb, qui entend s'introduire en Bourse au mois de septembre, a suspendu en mars ses activités de marketing afin d'économiser 800 millions de dollars cette année. (Munsif Vengattil, Joshua Franklin et Anirban Sen, version française Nicolas Delame)

