AIRBNB : publication mitigée au quatrième trimestre

" Notre performance en 2020 a montré qu'Airbnb est résilient et intrinsèquement adaptable ", a commenté Brian Chesky, cofondateur et directeur général d'Airbnb.

En revanche, Airbnb a fait mieux que prévu du côté du chiffre d'affaires, qui ressort à 859 millions de dollars (-22 % sur un an), contre 748 millions de dollars attendus par le marché.

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19, Airbnb a dévoilé des résultats mitigés au titre de son quatrième trimestre 2020. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers a ainsi essuyé une lourde de perte nette de 3,9 milliards de dollars sur la période, soit -11,24 dollars par action. Une perte plus lourde que celle anticipée par le consensus, qui tablait sur une perte par action de -9,16 dollars. Cette perte inclut une importante charge liée à l'introduction en Bourse du groupe en décembre dernier.

