Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb : prix de l'introduction en bourse à 68 $ par action Cercle Finance • 10/12/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Airbnb a franchi l'étape finale de son introduction en bourse jeudi, en annonçant le prix de l'opération. Le site de location basé à San Francisco a fixé le prix de son introduction en bourse à 68 dollars l'action, selon un communiqué de la société. Cela dépasse la fourchette de 44 à 50 dollars par action qui avait été fixée il y a deux semaines. Comme Airbnb prévoit d'offrir plus de 51 millions d'actions, le produit brut de l'offre devrait s'élever à environ 3,4 milliards de dollars, a déclaré le groupe. Les actions d'Airbnb devraient commencer à être négociées plus tard dans la journée sur le Nasdaq sous le symbole 'ABNB'. L'expert en livraison Doordash, un rival d'Uber Eats et de Deliveroo, a clôturé à près de 190 dollars hier pour son premier jour de négociation, contre un prix d'introduction en bourse de seulement 102 dollars, donnant une énorme valorisation de 85 milliards de dollars, ce qui représente plusieurs dizaines de fois les revenus du groupe.

Valeurs associées AIRBNB RG-A NASDAQ 0.00%