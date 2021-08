Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AirBnB : perte nette fortement réduite au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - AirBnB a publié jeudi soir une perte nette de 68 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, en amélioration de 507 millions en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté positif de 217 millions, contre -397 millions un an auparavant. A 1,3 milliard de dollars, les revenus de la plateforme de location de logements ont presque quadruplé par rapport au deuxième trimestre 2020, mais ont aussi augmenté de 10% par rapport à la même période en 2019. 'Avec davantage de personnes vaccinées et la levée de certaines restrictions aux voyages, l'offre et la demande globales se sont accrues au deuxième trimestre', souligne AirBnB, qui revendique en outre une 'structure de coûts significativement améliorée'.

Valeurs associées AIRBNB RG-A NASDAQ 0.00%