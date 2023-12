Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Airbnb perd plus de 2% à Wall Street, pénalisé par une dégradation de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' sur le titre de la plateforme de location courte durée de logements, avec un objectif de cours abaissé de 135 à 100 dollars.



Le broker pense que 'la croissance des ventes en ligne de voyages ralentira à partir de maintenant, car la demande 'refoulée' finira par s'épuiser, d'autant plus que les portefeuilles des consommateurs sont de plus en plus sous pression'.





