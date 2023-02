Airbnb: le titre flambe après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 16:41

(CercleFinance.com) - Airbnb grimpait de plus de 10% mercredi à la Bourse de New York après avoir présenté des résultats trimestriels au-dessus des attentes et déclaré toujours bénéficier d'une forte demande en ce début d'année 2023.



La plateforme américaine de location de logements entre particuliers a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 24% à 1,9 milliard de dollars, un record pour un quatrième trimestre.



Son résultat opérationnel ajusté (Ebitda) a lui grimpé de 52% pour atteindre 506 millions de dollars, ce qui constitue là encore un plus haut historique et un chiffre supérieur au consensus de 434 millions de dollars.



Pour le premier trimestre 2023, le groupe de San Francisco a déclaré viser un chiffre d'affaires entre 1,75 et 1,82 milliard de dollars, bien au-dessus du consensus de 1,68 milliard.



Du fait d'un accroissement des dépenses marketing, la marge opérationnelle devrait néanmoins se tasser à 15,2%, mais elle devrait ressortir autour de 34% sur l'ensemble de l'exercice, une performance en ligne avec celle de 2022.



Ces résultats et ces perspectives conduisaient de nombreux analystes à revoir à la hausse leur objectif de cours sur le titre ce mercredi, Susquehanna ayant notamment relevé sa cible de 135 à 155 dollars.



Les équipes de Canaccord Genuity ont, elles, rehaussé leur objectif de 145 à 165 dollars.



Suite à cette publication, l'action Airbnb grimpait de 12% mercredi sur le Nasdaq, ce qui portait à plus de 41% ses gains depuis le début de l'année. L'entreprise est désormais valorisée à près de 86 milliards de dollars.



'Les investisseurs ont bien compris qu'il était probable que la société allait continuer à gagner des parts de marché de manière agressive aux dépends du marché traditionnel du tourisme, ce qui devrait lui permettre d'amortir d'éventuels épisodes de ralentissement économique dans les années qui viennent', souligne Canaccord.



S'ils disent apprécier le positionnement et les performances du groupe, les analystes de BofA préviennent de leur côté que la croissance spectaculaire signée ces dernières années est désormais mécaniquement appelée à ralentir.