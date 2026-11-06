Airbnb en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Le titre d'Airbnb ( ABNB.O ), plateforme de location saisonnière, progresse de 11,9% à 190,35 dollars en pré-ouverture

** La société , basée à San Francisco, table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires "dans la fourchette haute des 10 à 19%", contre une prévision antérieure "d'au moins 10 à 14%"

** La société autorise un nouveau programme de rachat d’actions de 12 milliards de dollars

** Jefferies relève son objectif de cours pour ABNB de 170 à 215 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 26% par rapport au dernier cours de clôture, après un trimestre qui a dépassé les attentes et donné lieu à une révision à la hausse des prévisions, marquant une accélération de la croissance dans toutes les régions, sur tous les marchés et auprès des nouveaux clients

** La note moyenne de 19 analystes sur 44 est "acheter", 16 "conserver", 8 "acheter fortement" et 1 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 200 dollars – données LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a progressé de 25,4% depuis le début de l'année