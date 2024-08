Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbnb: EBITDA en hausse de 9% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Airbnb a publié mardi soir un bénéfice net de 555 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 9% à 894 millions, soit une marge de 33%, et un free cash-flow accru de 16% à un milliard de dollars.



Le spécialiste de location de logements de courte durée a vu ses revenus s'accroitre de 11% à 2,75 milliards de dollars, une croissance 'principalement portée par celle des nuits passées sur la plateforme', tandis que les réservations ont progressé de 9%.



Pour son troisième trimestre, Airbnb prévoit un EBITDA ajusté à peu près stable en comparaison annuelle, impliquant un tassement de la marge correspondante, pour des revenus anticipés entre 3,67 et 3,73 milliards, en croissance de 8 à 10%.





