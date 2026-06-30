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Airbnb doit faire face à une action en justice à Los Angeles pour pratique de prix abusifs lors des incendies de 2025
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 20:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ABNB.O , de la société Airbnb, doit faire face à une action en justice intentée par la ville de Los Angeles, qui accuse la plateforme de location de logements d’avoir permis des pratiques de prix abusifs concernant plus de 2 600 logements lors des incendies qui ont ravagé le sud de la Californie en janvier 2025, a déclaré mardi la procureure municipale Hydee Feldstein Soto.

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