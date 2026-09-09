Airbnb devrait faire face à davantage de restrictions, l'UE proposant des mesures pour lutter contre la pénurie de logements

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par Foo Yun Chee

Airbnb ABNB.O et d'autres sociétés de location de logements à court terme devraient faire face à davantage de restrictions, la Commission européenne ayant proposé mercredi des règles visant à aider les autorités à lutter contre la pénurie de logements dans les destinations touristiques très prisées.

Cette initiative de l'exécutif européen vise à harmoniser les règles à l'échelle européenne, après que les autorités de villes telles que Paris, Barcelone et Venise ont adopté toute une série de mesures diverses pour lutter contre Airbnb, ce qui a ensuite donné lieu à des recours judiciaires.

La pénurie de logements abordables, due à l'essor des locations de vacances à court terme, a poussé les habitants, en particulier les jeunes Européens, à descendre dans la rue pour manifester.

«Il y a un an, j’ai promis de m’attaquer au problème de l’accessibilité au logement en Europe», a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

«Aujourd’hui, nous faisons un pas dans cette direction. En apportant davantage de clarté et de soutien aux autorités locales et aux communautés, en nous appuyant sur les réalités locales», a-t-elle ajouté.

Cette proposition, qui devra être approuvée par les États membres de l’UE et le Parlement européen dans les mois à venir avant de pouvoir entrer en vigueur, établit le tout premier cadre européen commun permettant d’évaluer les mesures en matière de logement.

La Commission a indiqué que les autorités peuvent identifier les zones en situation de pénurie de logements en vérifiant si le rapport prix/revenu est élevé ou s’il y a eu une tendance à la hausse au cours des dix dernières années, confirmant ainsi un article de Reuters publié la semaine dernière.

Elle a précisé que toute restriction ultérieure visant la location de courte durée doit être fondée sur des données probantes, nécessaire et limitée aux zones concernées, et ne pas avoir d’effet rétroactif.

Il appartiendra aux autorités de décider s’il y a lieu de prendre des mesures. La proposition recommande également aux autorités de débloquer des terrains à des fins de logement et de moderniser les processus d’urbanisme et de construction.